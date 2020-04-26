Жестокое избиение на Иссык-Куле. Задержали еще троих подозреваемых

Милиция задержала троих подозреваемых в избиении мужчины в селе Бостери. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, задержанных водворили в ИВС.



Ранее милиция задержала двоих подозреваемых. «В отношении их райсуд избрал меру пресечения — арест сроком на два месяца», — отметили в УВД.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают разыскные мероприятия по установлению места нахождения и задержания других подозреваемых.

Напомним, 20 апреля односельчане жестоко избили двух мужчин. Одного госпитализировали в реанимационное отделение Иссык-Кульской районной больницы, второй получил амбулаторную помощь. По факту возбудили уголовное дело.