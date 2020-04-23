Жестокое избиение на Иссык-Куле. Милиция задержала двоих подозреваемых

Милиция задержала двоих подозреваемых в избиении мужчины в селе Бостери. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Читайте по теме Жестокое избиение в Бостери. Стали известны подробности драки

По предварительным данным, один из них ранее привлекался к уголовной ответственности.

«Подозреваемых задержали сегодня ночью. Известно, что они скрывались в горах. Сейчас милиция разыскивает остальных участников избиения», — заявили редакции.

Напомним, что 21 апреля односельчане жестоко избили мужчину. Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Иссык-Кульской районной больницы. По факту возбуждено уголовное дело. Известно, что мужчину били по голове.