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Жестокое избиение на Иссык-Куле. Милиция задержала двоих подозреваемых

Милиция задержала двоих подозреваемых в избиении мужчины в селе Бостери. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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По предварительным данным, один из них ранее привлекался к уголовной ответственности.

«Подозреваемых задержали сегодня ночью. Известно, что они скрывались в горах. Сейчас милиция разыскивает остальных участников избиения», — заявили редакции.

Напомним, что 21 апреля односельчане жестоко избили мужчину. Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Иссык-Кульской районной больницы. По факту возбуждено уголовное дело. Известно, что мужчину били по голове.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/150886/
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