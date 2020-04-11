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Сюжет: Семейное насилие

Бил три дня. В МВД рассказали, за что задержан экс-сотрудник аппарата президента

Задержанный по факту семейного насилия С.Т. уже не работает в аппарате президента. Об этом 24.kg сообщили в МВД.

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Уточняется, что 10 апреля в УВД Октябрьского района обратилась гражданка Н.С. Женщина просила принять меры в отношении супруга, который на протяжении трех дней ее избивал.

Она заявила, что муж не давал покоя, в состоянии алкогольного опьянения избил ее, а затем выгнал из дома.

40-летний С.Т. с 2015 года работал экспертом отдела экономического анализа аппарата главы государства, но в мае 2019-го был освобожден от должности. Мужчина задержан и водворен в ИВС. Назначена судебно-медицинская экспертиза, добавили в МВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/149800/
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