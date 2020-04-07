В Туркменистане из карантинной зоны по коронавирусу совершили массовый побег

Около 15 гражданам, которые после возвращения из Турции, России и других стран СНГ находились в карантинной зоне в Туркменабаде, удалось сбежать. Об этом сообщил «Азатлык» со ссылкой на двух врачей из Туркменабада и Ашхабада.

Сбежавших подозревают в нарушении карантина и даче взятки врачам.

Сотрудники МНБ задержали их дома и заново отправили в карантин. Им грозит крупный штраф или до одного года тюремного заключения.

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После вспышки коронавируса в мире в Туркменабаде в начале февраля создали карантинную зону. Несмотря на это, власти страны официально заявили, что случаев заражения коронавирусом в стране не зарегистрировали.

«Говорят, что на территории республики коронавируса нет, но было много граждан, обратившихся с похожими [на коронавирус] симптомами. Им сказали, что результаты их анализов оказались негативными», — отметил «Азатлык».

По данным источников, некоторых граждан, обращающихся с высокой температурой, не регистрируют в больницах, но назначают лечение.