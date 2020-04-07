16:35
USD 84.87
EUR 91.60
RUB 1.11
Происшествия
Сюжет: Новый коронавирус

В Туркменистане из карантинной зоны по коронавирусу совершили массовый побег

Около 15 гражданам, которые после возвращения из Турции, России и других стран СНГ находились в карантинной зоне в Туркменабаде, удалось сбежать. Об этом сообщил «Азатлык» со ссылкой на двух врачей из Туркменабада и Ашхабада.

Сбежавших подозревают в нарушении карантина и даче взятки врачам.

Сотрудники МНБ задержали их дома и заново отправили в карантин. Им грозит крупный штраф или до одного года тюремного заключения.

Читайте по теме
Число зараженных новым коронавирусом превысило 1,3 миллиона человек

После вспышки коронавируса в мире в Туркменабаде в начале февраля создали карантинную зону. Несмотря на это, власти страны официально заявили, что случаев заражения коронавирусом в стране не зарегистрировали.

«Говорят, что на территории республики коронавируса нет, но было много граждан, обратившихся с похожими [на коронавирус] симптомами. Им сказали, что результаты их анализов оказались негативными», — отметил «Азатлык».

По данным источников, некоторых граждан, обращающихся с высокой температурой, не регистрируют в больницах, но назначают лечение.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/149439/
просмотров: 1495
Версия для печати
Материалы по теме
Впервые с января в Китае не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса
Семьи поделили на две категории. Продуктовые наборы для каждой из них разные
Оказались не готовы. «Штаб помощи» не справляется с приемом заявок
Адвокаты просят комендантов выдать им пропуска для оказания юридической помощи
Министр труда и социального развития рассказал, кто получит пособия
В Кыргызстане от коронавируса вылечились еще 13 человек
Первое уголовное дело за скрытие коронавируса возбуждено в городе Ош
Более 30,5 тысячи кыргызстанцев получат трехмесячную продовольственную помощь
Запомните препараты, которые не стоит принимать при лечении коронавируса
Заложники ситуации. Пассажиры Новосибирск — Бишкек требуют вернуть их домой
Популярные новости
Еще один больной коронавирусом скончался в&nbsp;Кыргызстане Еще один больной коронавирусом скончался в Кыргызстане
Суициды школьников в&nbsp;Иссык-Ате. Стали известны подробности Суициды школьников в Иссык-Ате. Стали известны подробности
В&nbsp;Иссык-Атинском районе в&nbsp;один день повесились два школьника В Иссык-Атинском районе в один день повесились два школьника
В&nbsp;Бишкеке перевернулась карета скорой помощи. Бригаду врачей госпитализировали В Бишкеке перевернулась карета скорой помощи. Бригаду врачей госпитализировали
Бизнес
MegaCom объявляет сбор средств на&nbsp;борьбу с&nbsp;коронавирусом через MegaPay MegaCom объявляет сбор средств на борьбу с коронавирусом через MegaPay
Бесплатный интернет-пакет &laquo;Окуучу&raquo; от&nbsp;MegaCom: учеба и&nbsp;развлечения дома Бесплатный интернет-пакет «Окуучу» от MegaCom: учеба и развлечения дома
Показания газовых счетчиков продолжат принимать через онлайн-сервисы Показания газовых счетчиков продолжат принимать через онлайн-сервисы
Электронные маршрутные листы теперь доступны в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Электронные маршрутные листы теперь доступны в приложении «Мой О!»
7 апреля, вторник
16:33
MegaCom объявляет сбор средств на борьбу с коронавирусом через MegaPay MegaCom объявляет сбор средств на борьбу с коронавирусо...
16:15
Впервые с января в Китае не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса
16:03
В Туркменистане из карантинной зоны по коронавирусу совершили массовый побег
15:54
Режим ЧП. В Кыргызстане некоторые пенсионеры могут не получить деньги в апреле
15:51
Пенсионерам в районах с режимом ЧП деньги принесут почтальоны