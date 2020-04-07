Число зараженных новым коронавирусом превысило 1,3 миллиона человек

На сегодня число людей, которые заразились новым коронавирусом, составило 1 миллион 347 тысяч 676 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
За сутки показатель вырос на 72 тысячи 753 человека. Вне Китая отмечено 1,3 миллиона случаев, а в самой республике — 82 тысячи 697.
Больше всего зараженных в США (368 тысяч 196), Испании (136 тысяча 675), Италии (132 тысячи 547), Германии (103 тысячи 375), Франции (98 тысячи 984) и Иране (60 тысяч 500).
Случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 184 странах мира.
На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 277 тысяч человек. За сутки показатель вырос на 17 тысяч 155 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 228 случаев заражения коронавирусом, в Казахстане — 662, в Узбекистане — 457. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.