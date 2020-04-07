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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных новым коронавирусом превысило 1,3 миллиона человек

На сегодня число людей, которые заразились новым коронавирусом, составило 1 миллион 347 тысяч 676 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

За сутки показатель вырос на 72 тысячи 753 человека. Вне Китая отмечено 1,3 миллиона случаев, а в самой республике — 82 тысячи 697.

Больше всего зараженных в США (368 тысяч 196), Испании (136 тысяча 675), Италии (132 тысячи 547), Германии (103 тысячи 375), Франции (98 тысячи 984) и Иране (60 тысяч 500).

Случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 184 странах мира. 

На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 277 тысяч человек. За сутки показатель вырос на 17 тысяч 155 человек.

После заражения коронавирусом скончались 74 тысяч 807 человек (рост на 5 тысячи 328 за сутки). В том числе в Италии умерли 16 тысяч 523 человека, в Испании — 13 тысяч 341, во Франции — 8 тысяч 911.

В Кыргызстане зарегистрировали 228 случаев заражения коронавирусом, в Казахстане — 662, в Узбекистане — 457. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

  • Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149364/
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