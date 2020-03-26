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Сюжет: Новый коронавирус

За минувшую ночь в Кыргызстане зафиксировали 320 нарушений комендантского часа

За нарушения комендантского часа в городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области, Сузакском районе Джалал-Абадской области с 20.00 до 7.00 в территориальные органы внутренних дел доставили 320 нарушителей. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

Из них в Бишкеке задержали 193 человека, Оше — 25, Джалал-Абаде — 10, в Сузакском районе — 26, Ноокатском — 11, Кара-Суйском — 55.

Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, с ними проводили профилактические беседы, их предупредили о необходимости соблюдения требований режима чрезвычайного положения и комендантского часа. После окончания комендантского часа все они отпущены домой.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/148058/
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