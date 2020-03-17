В Баткене военнослужащий Пограничной службы пытался застрелиться

В Баткенской области солдат-срочник Государственной пограничной службы пытался покончить с собой. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что вчера военнослужащий погранзаставы рядовой С.И., заступив в наряд, позвонил начальнику штаба войсковой части и сообщил, что ему надоело жить. До того как к нему приехали, он произвел несколько выстрелов в воздух.

«Молодой человек сказал, чтобы к нему никто не подходил до того, как приедет начальник штаба. Он угрожал тем, что застрелится. На месте, со слов рядового, выяснилось, что над ним издевались контрактники. Над ним якобы постоянно глумились. 19-летнего С.И. отговорили от суицида, его отделили от других военнослужащих», — сообщили редакции.

Отметим, что сейчас Военная прокуратура Баткенского гарнизона проводит расследование по данному факту.