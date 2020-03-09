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Сюжет: Крупные взятки

Сотрудники Налоговой службы Кыргызстана вымогали $25 тысяч

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 6 марта сотрудники АКС ГКНБ по факту вымогательства взятки задержали инспектора С.Р. и начальника отдела УГНС по Ленинскому району Бишкека Н.Ш. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Должностные лица вымогали у бухгалтера одной из частных компаний $25 тысяч за вынесение положительного решения по результатам налоговой проверки.

В феврале 2020 года инспектор С.Р. получил часть денежных средств в размере $5 тысяч. 6 марта проведены обыски в служебных кабинетах С.Р. и Н.Ш. Изъяты документы, свидетельствующие о проведении налоговых проверок частных фирм.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по статье 326 части 3 «Вымогательство взятки» УК КР.

Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ. В настоящее время ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/145855/
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