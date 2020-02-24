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Происшествия

Заключенный, сидя в колонии, сообщил в ГКНБ о теракте в торговых центрах

В Бишкеке сотрудники спецслужб задержали телефонного террориста. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что 23 февраля в дежурную часть УГКНБ по Чуйской области позвонил мужчина, представившийся Саидом. Он сообщил, что в 16.00 будет совершен теракт в торговых центрах Бишкека.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Угроза совершения акта терроризма» УК КР. Установлено, что звонок совершил 30-летний Тагир Султанбеков. В 2013 году он был осужден за мошенничество и грабеж и приговорен к девяти годам лишения свободы. В 2017 году Султанбеков осужден за вымогательство и заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Его приговорили к 11 годам лишения свободы. С ноября 2018 года он отбывает срок в колонии села Молдовановка. Тагир Султанбеков, содержащийся в штрафном изоляторе ИК-1, признал вину. Он мотивировал звонок угрозами со стороны спецконтингента колонии», — сообщили в ГКНБ.

ГКНБ напоминает, что угроза совершения акта терроризма является уголовно наказуемым деянием. За угрозу совершения акта терроризма предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 10 лет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/144525/
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24 февраля, понедельник
11:57
Заключенный, сидя в колонии, сообщил в ГКНБ о теракте в торговых центрах Заключенный, сидя в колонии, сообщил в ГКНБ о теракте в...
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