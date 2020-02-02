Двухлетнего мальчика в Сузаке избили до смерти. Подробности

В Сузакском районе от побоев умер двухлетний мальчик. Ранее об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

В территориальной больнице в селе Октябрьском рассказали подробности. По словам медиков, когда ребенка привезли, он уже не дышал, врачи не смогли определить сердцебиение. На лице и теле мальчика врачи обнаружили гематомы, ушибы и кровоподтеки. Они считают, что ребенок скончался еще дома.

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В милиции отмечают, что родственники ссылаются на то, что мальчик сам ударился об колыбель. Следствие проверяет другую версию — избиение и нанесение травм.

По факту гибели двухлетнего мальчики ОВД Сузакского района возбудило уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Продолжается досудебное производство.

В нанесении травм подозревают родственницу.

Как отмечают в УВД Джалал-Абадской области, назначена судебно-медицинская экспертиза. Допрошены родственники, в том числе тетя, которая временно воспитывала малыша. Следствие не стало применять к женщине меру пресечения, поскольку у нее на воспитании есть дети, в том числе грудного возраста.

Мальчик воспитывался в семье родни, потому что его мать умерла, а отец находился на заработках в России. Последний уже вернулся в Сузак. У него есть еще двое детей.

В милиции не исключают, что мужчина напишет встречное заявление и откажется от претензий к родственникам в связи с гибелью ребенка.