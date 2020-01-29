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Сюжет: Насилие над детьми

По смерти 11-месячной девочки на Иссык-Куле назначили комплексную экспертизу

По факту смерти 11-месячной девочки в Иссык-Кульской области Кыргызстана назначили комплексную судебно-медицинскую экспертизу.

В первом заключении эксперты указали, что синяки и ушибы на теле ребенка могли образоваться от удара тупым тяжелым предметом.

«Чтобы установить это точно, необходимо провести комплексную судебно-медицинскую экспертизу с участием узкопрофильных специалистов. Все материалы направили в республиканскую государственную экспертную службу Бишкека. По результатам комплексной экспертизы дадим соответствующую юридическую оценку», — отметили 24.kg в УВД Иссык-Кульской области.

10 января в милицию поступило сообщение о смерти ребенка. На теле девочки, доставленной в Ак-Суйскую районную больницу, обнаружили синяки. В избиении 11-месячной малышки подозревают ее родственников. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/141912/
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