Смерть 11-месячной девочки на Иссык-Куле. В избиении ребенка подозревают родню

В избиении 11-месячной девочки в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области подозреваются ее родственники. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД региона.

Уточняется, что 10 января в милицию поступило сообщение о смерти ребенка. На теле девочки обнаружены синяки.

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«Сообщение зарегистрировано в ЕРПП по статье «Причинение менее тяжкого вреда здоровью». 14 января бабушка девочки по отцовской линии написала заявление в милицию с просьбой установить истинную причину смерти ребенка. Она подозревает, что девочка умерла от побоев», — проинформировали в УВД.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что девочка жила с родственниками. Мама ребенка уехала на заработки в Турцию.

«Отец девочки умер в 2018 году. Ребенок страдал эпилепсией. Со слов родственников, у которых жила девочка, 9 января она покушала, ее вырвало, а затем она потеряла сознание. Ей якобы пытались сделать масаж сердца, а потом привезли в больницу. Ссадин на теле ребенка не было обнаружено», — заявили редакции.