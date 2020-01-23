Вовлечение несовершеннолетней в проституцию. Подозреваемые водворены в СИЗО-1

Ленинский районный суд Бишкека заключил под стражу на два месяца трех подозреваемых в вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией. Об этом 24.kg сообщила адвокат потерпевшей и юрист правовой клиники «Адилет» Айнура Осмоналиева.

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По ее словам, суд санкционировал их арест с содержанием в СИЗО-1 Бишкека. Подозреваемыми проходят три женщины — работницы притона и администратор заведения.

Как отметила адвокат, судебный процесс был назначен на 15.00, но начался только в 19.30 из-за того, что следователь задержался у прокурора.

Напомним, подозреваемые в вовлечении в проституцию 17-летней девочки не признают своей вины. Об этом 24.kg также сообщила адвокат потерпевшей Айнура Осмоналиева. По ее словам, сама девочка опознала тех, кто заставлял ее работать в притоне.