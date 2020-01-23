Вовлечение несовершеннолетней в проституцию. Подозреваемые не признают вины

Подозреваемые в вовлечение в проституцию 17-летней девочки не признают своей вины. Об этом 24.kg сообщила адвокат потерпевшей Айнура Осмоналиева.

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По ее словам, сама девочка опознала тех, кто заставлял ее работать в притоне.

«Девочка страдает психическим расстройством. Она ежегодно проходит медико-социальную экспертизу. Злоумышленники, воспользовавшись этим, похитили ее, а затем заставили заниматься проституцией. Три задержанные женщины не признают своей вины. С их слов, девочка сама пришла к ним и добровольно занималась проституцией», — сказала Айнура Осмоналиева.

Адвокат добавила, что сейчас милиция ищет организаторов похищения, а также владельцев притона, где работала пострадавшая.

«Создана следственная группа. Три задержанные женщины — администратор притона и две сотрудницы, работавшие там. Они избивали потерпевшую и заставляли ее работать. Несовершеннолетняя, по их показаниям, приводила клиентов с улицы, и никто ее не бил. Им будет избрана мера пресечения», — отметила Айнура Осмоналиева.

Напомним, ранее в милицию обратилась тетя несовершеннолетней девочки. Она заявила, что ее племянницу, страдающую психическим заболеванием, похитили из Каракола и заставили заниматься проституцией.