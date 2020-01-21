В Бишкеке 17-летнюю девочку насильно заставили работать в притоне

В Бишкеке милиция возбудила уголовное дело по факту похищения девушки и вовлечения ее в проституцию. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, что 21 ноября 2019 года в УВД Ленинского района с заявлением обратилась гражданка К.А. Она просила принять меры в отношении малознакомой женщины М., которая 12 ноября 2019 года, применив физическую силу к ее несовершеннолетней племяннице Р.Н., насильно заставила работать ее в притоне.

«Девочка страдает психическим слабоумием. Заявительница указала, что ее племянницу похитили в Караколе Иссык-Кульской области двое неизвестных и на неустановленной машине увезли в Бишкек. Факты зарегистрированы в ЕРПП по статьям «Вовлечение в занятие проституцией» и «Похищение человека» УК КР», — сообщили в ГУВД.

Девочку из притона вызволили. Назначены все необходимые судебно-медицинские, биологические и психолого-психиатрические экспертизы.