Еще одно избиение жены. Возбуждено уголовное дело, женщина в больнице

В Сузакском районе Джалал-Абадской области женщина пострадала от семейного насилия. Информацию об этом 24.kg подтвердили в региональном УВД.

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Уточняется, что 13 января в территориальную больницу с побоями поступила женщина. Медики сообщили о пациентке в милицию.

«Женщина является жительницей села Ынтымак. Со слов потерпевшей, ее избил муж. В настоящий момент она получила амбулаторное лечение. Собранные материалы зарегистрированы в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР. Пострадавшая прошла экспертизу, по результатам которой действиям супруга будет дана юридическая оценка», — сообщили в УВД.

Напомним, с начала года в Кыргызстане от семейного насилия пострадали три женщины, две из которых погибли, одна находится в больнице с ожогами.