Избиение родственника экс-мэра города Ош. Задержаны еще двое подозреваемых

Оперативники Ошского УВД задержали еще двоих подозреваемых в избиении младшего брата экс-мэра южной столицы Айтмамата Кадырбаева. Об этом 24.kg сообщили в милиции.

По данным УВД, 35-летний М.Д., уроженец Узгенского района, и 28-летний Б.Э. из Алайского района водворены в ИВС и дают показания.

По одной из версий, нападение организовал член ОПГ Умар Маратов по прозвищу Казак. Ранее он был судим по статьям «Грабеж» и «Разбой». В октябре 2019 года Маратова задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, но 8 января отпустили под домашний арест. Еще ранее он подозревался в нанесении ножевых ранений 23-летнему мужчине.

Инцидент с Уланом Райымбековым произошел в ночь на 11 января у супермаркета «Народный». На него напали на парковке. По свидетельству очевидцев, Райымбекова повалили на землю и стали пинать. Начато досудебное производство. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР. Уточняется, что писать заявление потерпевший отказался.