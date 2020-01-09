В Бишкеке маршрутка врезалась в ограждение. Двое детей в больнице

В Бишкеке водитель маршрутки врезался в ограждение. Видео с ДТП опубликовано в социальной сети Instagram.

В управлении Патрульной службы милиции 24.kg подтвердили эту информацию. По данным ведомства, ДТП произошло 8 января примерно в 16.15.

«Пассажирский микроавтобус Mercedes-Benz двигался по улице Абдрахманова в южном направлении. Около торгового центра Vefa водитель маршрутки врезался сначала в железное ограждение, а потом в дерево. В результате аварии пострадало три человека. Двое из них — дети, они госпитализированы в Городскую детскую клиническую больницу», — отметили в УПСМ.