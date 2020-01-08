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Происшествия

Все пассажиры рухнувшего в Иране украинского лайнера погибли

Все люди на борту рухнувшего в Иране украинского лайнера погибли, передает агентство Рейтер со ссылкой на государственное иранское телевидение.
 
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Украинский лайнер потерпел крушение сегодня утром у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Как сообщил представитель минавиации Ирана Джаафар Заде, на борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Самолет летел из аэропорта Имама Хомейни в Киев. Лайнер перестал подавать сигналы через две минуты после взлета. Предположительно, причиной аварии стал технический сбой.
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