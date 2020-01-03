В Бишкеке сотрудники патрульной службы милиции совершили ДТП. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал активист Болот Ибрагимов.

В ГУОБДД 24.kg сообщили, что ДТП произошло сегодня примерно в 7.30. Сотрудники милиции врезались в Lada Priora. Жертв и пострадавших нет.

Отметим, это не первый случай ДТП с участием милицейской машины за последние дни. 31 декабря в Бишкеке на пересечении улиц Панфилова и Медерова УАЗ Первомайского УВД столкнулся с Honda Fit. В результате аварии пострадали два человека.