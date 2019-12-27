В Бишкеке напали на куратора феминале. Милиция проверяет информацию

В Бишкеке напали на куратора феминале Айгуль Карабалину. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.
По словам девушки, на нее напали двое мужчин возле дома.
«Сотрясение мозга и синяк под глазом — это пройдет, но они угрожали мне. Мне страшно, и я хочу побыстрее уехать, чтобы не подвергать опасности моего ребенка», — написала Айгуль Карабалина.
В ГУВД Бишкека сообщили, что по факту публикации начата проверка, но заявление от пострадавшей в милицию не поступало.
Напомним, в Бишкеке прошла первая феминале современного искусства. В музее ИЗО представили масштабную экспозицию с работами 56 художниц и художников из 22 стран.
Однако активистов возмутил перформанс, вызвавший бурные обсуждения в соцсетях, о тяжелой участи молодых женщин — девушка, моющая в тазу бараньи потроха, или обнажившиеся женщины.
Директора Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева Миру Джангарачеву поспешно освободил от должности министр культуры.