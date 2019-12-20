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Супруга экс-депутата Ширин Айтматовой задержали в аэропорту Алматы

Мужа инициатора движения «Умут 2020» Ширин Айтматовой задержали в аэропорту в Алматы. Об этом она написала в Twitter.

По ее словам, причины неизвестны, но мужчину задержали и доставили в Бишкек сотрудники ГКНБ. Экс-депутат Жогорку Кенеша заявляет, что начались политические репрессии.

В ГКНБ обстоятельства задержания мужа Ширин Айтматовой пока не комментируют. 

Напомним, сама активистка проходит свидетелем по делу об убийстве в Турции китайского бизнесмена Айеркена Саймаити. Ее вызвали на допрос. Ширин Айтматова дала подписку о неразглашении. 
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