Супруга экс-депутата Ширин Айтматовой задержали в аэропорту Алматы

Мужа инициатора движения «Умут 2020» Ширин Айтматовой задержали в аэропорту в Алматы. Об этом она написала в Twitter.

По ее словам, причины неизвестны, но мужчину задержали и доставили в Бишкек сотрудники ГКНБ. Экс-депутат Жогорку Кенеша заявляет, что начались политические репрессии.

В ГКНБ обстоятельства задержания мужа Ширин Айтматовой пока не комментируют.

Напомним, сама активистка проходит свидетелем по делу об убийстве в Турции китайского бизнесмена Айеркена Саймаити. Ее вызвали на допрос. Ширин Айтматова дала подписку о неразглашении.