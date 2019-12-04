Убийство Саймаити. Ширин Айтматова дала подписку о неразглашении

Инициатор создания движения «Умут-2020» Ширин Айтматова вышла из ГКНБ после завершившегося допроса. Она дала подписку о неразглашении материалов расследования. Об этом экс-депутат Жогорку Кенеша сообщила журналистам.

По словам Ширин Айтматовой, ее спрашивали в рамках уголовного дела об убийстве в Турции китайского бизнесмена Айеркена Саймаити. Активистка отметила, что беседа была краткой и пояснила: информацию, интересующую ГКНБ, сама она нашла в интернете.

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Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывается, что китайскому бизнесмену Айеркену Саймаити на территории Кыргызстана неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он вынужден был бежать в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.

29 ноября в ГКНБ был допрошен экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов.