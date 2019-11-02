09:16
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: ЧП в армии

Адвокаты Руслана Сапарбаева требуют выплаты компенсации от Генштаба и ГКДО

Адвокаты солдата Руслана Сапарбаева, которому вследствие удара током ампутировали обе руки, готовят иск в суд к Госкомитету по делам обороны, Генштабу и командирам части. Об этом 24.kg сообщили в правозащитном центре «Кылым шамы».

Читайте по теме
Генштаб: Претензии матери солдата с ампутированными руками к ГКДО необоснованны

По их словам, вопрос о протезах так и не решен. Поэтому юристы хотят через суд обязать указанные ведомства и военных, под чьим началом в части 30295 проходил службу Сапарбаев, оплатить эти автоматические приспособления.

Адвокаты пояснили, что продаются еще и специальные перчатки, на которые эти протезы устанавливаются, но за них следует платить отдельно. «Сейчас мы все подсчитываем, ведем переговоры с российской компанией, которая согласилась помочь нашему подзащитному. В среднем получается, что один протез без перчаток стоит 2 миллиона сомов. Однако еще же нужны средства на их установку, обслуживание, замену деталей», — сказали они.

Ранее в Генштабе заявляли, что приобретать протезы Руслану Сапарбаеву они не будут. «Мы и так нашли самые современные, договорились о стопроцентной скидке. Но покупать их Генштаб не обещал», — отметили в ведомстве.

В августе 2018 года солдата войсковой части 30295 в Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током на подстанции, после ему ампутировали обе руки. По версии Генштаба ВС КР, это несчастный случай. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.
Ссылка:
просмотров: 47
Версия для печати
Материалы по теме
Генштаб: Претензии матери солдата с ампутированными руками к ГКДО необоснованны
Лишившемуся рук солдату выплатят компенсацию из республиканского бюджета
Адвокаты Руслана Сапарбаева подали в суд на Госкомитет по делам обороны
Солдат с ампутированными руками все-таки получит страховку. Но не от Генштаба
Генштаб не собирается покупать искалеченному солдату автоматические протезы
Адвокаты искалеченного солдата требуют от Генштаба 1 миллион 190 тысяч сомов
Адвокаты Руслана Сапарбаева требуют выплатить единовременную страховку
Верховный суд оставил в силе приговор командирам части, где пострадал солдат
Руслан Сапарбаев не может получить пенсию и страховку. Протезов тоже нет
Солдат с ампутированными руками остался без протезов. Их не купили
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Сапар Исаков рассказал о&nbsp;разногласиях и&nbsp;ссорах с&nbsp;Алмазбеком Атамбаевым Сапар Исаков рассказал о разногласиях и ссорах с Алмазбеком Атамбаевым
В&nbsp;Бишкеке начала работать Патрульная служба милиции В Бишкеке начала работать Патрульная служба милиции
В&nbsp;Бишкеке увеличили тарифы на&nbsp;холодную воду. Насколько больше придется платить В Бишкеке увеличили тарифы на холодную воду. Насколько больше придется платить
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; обучил молодежь республики финансовой грамотности «Бакай Банк» обучил молодежь республики финансовой грамотности
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; сообщает ЗАО «Альфа Телеком» сообщает
Необходимо повышать цифровые навыки кыргызстанцев Необходимо повышать цифровые навыки кыргызстанцев
В&nbsp;Бишкеке открыт новый IT-коворкинг Мобильного оператора&nbsp;О! В Бишкеке открыт новый IT-коворкинг Мобильного оператора О!
2 ноября, суббота
09:12
Адвокаты Руслана Сапарбаева требуют выплаты компенсации от Генштаба и ГКДО Адвокаты Руслана Сапарбаева требуют выплаты компенсации...
09:00
В Бишкеке появятся две новые пешеходные зоны
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
Товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном вырос в три раза
1 ноября, пятница
23:50
Проверьте свой телефон. Новый вирус атаковал пользователей Android
23:29
Езжу как хочу. Таксист в Бишкеке за минуту нарушил ПДД несколько раз
23:16
Новый Porsche 911 впервые получил механическую коробку
22:45
Государство будет регулировать цены на жизненно важные лекарства
22:17
Ученые создали квантовую батарею, которую почти невозможно разрядить