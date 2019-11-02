Адвокаты Руслана Сапарбаева требуют выплаты компенсации от Генштаба и ГКДО

Адвокаты солдата Руслана Сапарбаева, которому вследствие удара током ампутировали обе руки, готовят иск в суд к Госкомитету по делам обороны, Генштабу и командирам части. Об этом 24.kg сообщили в правозащитном центре «Кылым шамы».

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По их словам, вопрос о протезах так и не решен. Поэтому юристы хотят через суд обязать указанные ведомства и военных, под чьим началом в части 30295 проходил службу Сапарбаев, оплатить эти автоматические приспособления.

Адвокаты пояснили, что продаются еще и специальные перчатки, на которые эти протезы устанавливаются, но за них следует платить отдельно. «Сейчас мы все подсчитываем, ведем переговоры с российской компанией, которая согласилась помочь нашему подзащитному. В среднем получается, что один протез без перчаток стоит 2 миллиона сомов. Однако еще же нужны средства на их установку, обслуживание, замену деталей», — сказали они.

Ранее в Генштабе заявляли, что приобретать протезы Руслану Сапарбаеву они не будут. «Мы и так нашли самые современные, договорились о стопроцентной скидке. Но покупать их Генштаб не обещал», — отметили в ведомстве.

В августе 2018 года солдата войсковой части 30295 в Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током на подстанции, после ему ампутировали обе руки. По версии Генштаба ВС КР, это несчастный случай. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.