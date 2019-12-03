Гибель девочки в Сузаке. Обвинение предъявлено бабушке

Следствие по факту гибели двухлетней девочки в Сузакском районе Джалал-Абадской области завершено. Дело передадут в суд. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

По данным ведомства, обвинение по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР предъявлено бабушке ребенка. Она находится под домашним арестом.

Мать девочки не стала писать заявление. Согласно результатам комиссионной экспертизы, ребенок скончался в результате полученных травм. Ранее в Лиге защиты прав ребенка рассказали, что мама девочки деморализована. У нее остался еще один ребенок.