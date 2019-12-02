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Происшествия

В исправительном учреждении в Молдовановке повесился осужденный

В исправительном учреждении № 1 в селе Молдовановка повесился осужденный. Информацию о происшествии 24.kg подтвердили в ГСИН.

По предварительным данным, осужденный совершил суицид.

«Ведется следствие, ждем результатов судебно-медицинской экспертизы», — сообщили в ведомстве.

Отметим, что тело погибшего обгорело. Как объяснили в ведомстве, перед совершением суицида осужденный курил.

«По словам эксперта, незатушенный бычок упал в кресло, оно загорелось. Туловище немного обгорело, руки тоже», — сообщили в ведомстве.
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