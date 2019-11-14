В следственном подразделении ГУВД Бишкека потеряли 20 уголовных дел

Генеральная прокуратура выявила факты утери уголовных дел отдельными сотрудниками органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

По ее данным, факт утери обнаружился во время сверки уголовных дел, приостановленных в связи с розыском обвиняемых.

«Вместе с разыскными делами в следственном подразделении ГУВД Бишкека утеряны 20 уголовных дел. Генпрокуратурой материалы зарегистрированы в ЕРПП по статье «Халатность» УК КР. Организация досудебного производства поручена Главному управлению ГКНБ по городу Бишкек», — сообщили в ГП КР.