10:33
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В следственном подразделении ГУВД Бишкека потеряли 20 уголовных дел

Генеральная прокуратура выявила факты утери уголовных дел отдельными сотрудниками органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

По ее данным, факт утери обнаружился во время сверки уголовных дел, приостановленных в связи с розыском обвиняемых.

«Вместе с разыскными делами в следственном подразделении ГУВД Бишкека утеряны 20 уголовных дел. Генпрокуратурой материалы зарегистрированы в ЕРПП по статье «Халатность» УК КР. Организация досудебного производства поручена Главному управлению ГКНБ по городу Бишкек», — сообщили в ГП КР.
Ссылка:
просмотров: 315
Версия для печати
Материалы по теме
В БНИЦТиО скрывали пострадавших в ДТП
Генпрокуратура вернула в бюджет Кыргызстана 139,4 миллиона сомов
За три месяца в ЕРПП зарегистрировано больше 32 тысяч проступков и преступлений
Отчет генпрокурора депутаты Жогорку Кенеша признали удовлетворительным
Возмещенный государству ущерб. Деньги пойдут на строительство жилья прокурорам
Число кыргызстанцев, желающих отбывать наказание на родине, увеличивается
В Бишкеке завели уголовное дело на судью, которая оправдала мошенника
Прокуратура обжаловала оправдательный приговор Каныбеку Осмоналиеву
Стрельба в кафе «Империя пиццы». Прокуратура возбудила уголовное дело
В Кыргызстане поменяли пятерых прокуроров
Популярные новости
В&nbsp;Кой-Таше повесился офицер войсковой части В Кой-Таше повесился офицер войсковой части
В&nbsp;Турции убит гражданин Китая, которого называли партнером Райымбека Матраимова В Турции убит гражданин Китая, которого называли партнером Райымбека Матраимова
Убитый Айеркен Саймаити имел незаконно выданный паспорт гражданина Кыргызстана Убитый Айеркен Саймаити имел незаконно выданный паспорт гражданина Кыргызстана
В&nbsp;Бишкеке компания обманывала кыргызстанцев, обещая устроить на&nbsp;работу в&nbsp;Европе В Бишкеке компания обманывала кыргызстанцев, обещая устроить на работу в Европе
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; провел газ в&nbsp;жилмассив &laquo;Алтын-Бешик&raquo; «Газпром Кыргызстан» провел газ в жилмассив «Алтын-Бешик»
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает расчетно-кассовое обслуживание на&nbsp;выгодных условиях «Бакай Банк» предлагает расчетно-кассовое обслуживание на выгодных условиях
&laquo;Керемет Банк&raquo; завершил ребрендинг и&nbsp;продолжит развивать рынок кредитования «Керемет Банк» завершил ребрендинг и продолжит развивать рынок кредитования
Более 96&nbsp;процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Более 96 процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к 4G LTE от О!
14 ноября, четверг
10:14
В следственном подразделении ГУВД Бишкека потеряли 20 уголовных дел В следственном подразделении ГУВД Бишкека потеряли 20 у...
10:11
В Джалал-Абаде члены ОПГ похитили мужчину и требовали выкуп в $20 тысяч
10:08
На Иссык-Куле восьмилетнего сироту чужие люди заставляют пасти скот
10:01
Тарифы на холодную воду. Как власти перекладывают на бишкекчан свои проблемы
09:53
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 14 ноября