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Общество

Задержаны подозреваемые в убийстве Айеркена Саймаити. Они кыргызстанцы

В Адане задержаны подозреваемые в убийстве гражданина Китая Айеркена Саймаити. Об этом сообщает турецкое издание Sondakika.

Как отмечается, при попытке бежать из страны задержаны трое иностранцев, которые подозреваются в убийстве бизнесмена. Они пытались пересечь границу и скрыться в Сирии.

«В ходе спецоперации задержаны двое кыргызстанцев Хусеин Ахметалиев и Абдулла Энвер и гражданин Сирии Али Исбехи», — говорится в сообщении.

Подозреваемые доставлены из Аданы в Стамбул.

Накануне стало известно, что в Стамбуле убит гражданин КНР Айеркен Саймаити. Неизвестный выстрелил в мужчину 10 ноября примерно в 20.40, когда тот сидел в кафе на улице Миллет в районе Фатих. От полученных ран Саймаити скончался в больнице.

В Кыргызстане Айеркен Саймаити стал известен после расследования «Азаттыка» о выводе из республики $700 миллионов и золота. Предпринимателя связывали с кыргызским экс-таможенником Райымбеком Матраимовым. По словам журналистов, через его фирму за рубеж выводились крупные суммы денег. Сообщалось также, что Саймаити из Турции перевел на счет фонда Матраимовых «Исмаил Ата» $2 миллиона 338 тысяч 700.

 
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