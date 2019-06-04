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Власть

Про миллионы семьи: разъяснения дает депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов

Брат небезызвестного Райымбека Матраимова депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов разослал в СМИ подробные пояснения после того, как журналисты «Азаттыка» обнародовали свое расследование о бизнесе этой семьи.

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По его словам, журналисты, ссылаясь на анонимные источники, обвинили его брата Руслана и сестру Чынару в тех деяниях, которые они не совершали.

«Матраимовы не имеют никаких связей или отношений ни с Саймаити, ни с Бумаилиамуну. Соответственно, мы никакого отношения не имеем к тем $250 миллионам, которые по данным «Азаттыка» были переведены за рубеж. Проверив все поступившие средства в фонд имени Исмаила ата, мы заявляем, что от некой Вуфули Бумаилиамуну поступила сумма в размере около $200 тысяч, а вовсе не $2,3 миллиона», — сообщает Искендер Матраимов.

Однако Бумаилиамуну не является собственником этих денег. Лицо, пожертвовавшее эти денежные средства, сообщило нам, что они перечисляли сумму в фонд через посреднические услуги, — уточняет депутат.

Искендер Матраимов попросил неизвестного благотворителя объяснить общественности, когда и на какие цели он перечислил такие деньги.

«В фонд имени нашего отца поступают средства от разных граждан, которые поддерживают наши инициативы по профилактике здоровья. Фонд пропагандирует здоровый образ жизни и проводит много турниров. Кроме этого, поддерживаем проекты образовательного характера и одобряем заявки от студентов, которые нуждаются в стипендиях», — говорится в тексте письма депутата.

Нардеп также добавляет, что его жена никаких связей не имеет с владельцами «АКА Петролиум». Она с 2017 года владеет только половиной компании «Автостолица».

«Участок, на котором строится жилой комплекс в Оше принадлежит нам. Мои родные приняли решение участвовать в долевом строительстве с компанией «Ихлас». Компания сама привлекает средства и строит комплекс. К этой строительной компании мы отношения не имеем», — утверждает Искендер Матраимов.

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Парламентарий считает, что ситуация вокруг семьи Матраимовых сегодня носит исключительно политический характер. По его словам, началось это все с подачи экс-президента Алмазбека Атамбаева.

«С его помощью активно пытаются очернить всю семью. Всех членов нашей семьи постоянно проверяют правоохранительные органы, а СМИ постоянно освещают все события, связанные с нами, в негативном окрасе», — продолжает Искендер Матраимов.

Но никто не задается вопросом, почему бывший премьер-министр Сапар Исаков не возбудил уголовное дело на Райымбека Матраимова? Если мой брат был в чем-то замешан, почему ни Исаков, ни Атамбаев не находили ничего незаконного в его работе?

Искендер Матраимов

Нардеп обвинил радио «Азаттык» в выполнении заказа, а автора расследования Али Токтокунова в подготовке к предстоящим парламентским выборам.

Напомним, что «Азаттык» опубликовал расследование о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и золота через фирму «Абдыраз», которая владела кыргызско-китайским рынком в Баткене. По словам журналиста, следы вывода денег привели к семье Матраимовых — один из отправителей крупной суммы из КР Айеркен Саймаити позже из Турции перевел на счет фонда Матраимовых «Исмаил Ата» $2 миллиона 338 тысяч 700.

Вчера стало известно, что еще один брат экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова Исламбек Матраимов отстранен от занимаемой должности начальника управления внутренних расследований ГСБЭП.
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