Задержан подозреваемый в убийстве таксиста, тело которого нашли в багажнике авто

В Чуйской области милиция задержала одного из подозреваемых в убийстве таксиста, тело которого нашли в багажнике машины около аэропорта «Манас». Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что задержанный является соучастником убийства 39-летнего Хусана Каримова.

«Известно, что подозреваемого задержали сотрудники СКМ Чуйской области и МВД. По предварительным данным, при себе у мужчины были деньги, украденные у таксиста», — сообщили редакции.

Напомним, 23 октября на парковке около аэропорта «Манас» в багажнике собственной машины был обнаружен труп 39-летнего Хусана Каримова. За день до его смерти его брат Хасан Каримов написал заявление в милицию о том, что Хусан выехал в сторону аэропорта и не вернулся.