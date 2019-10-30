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Происшествия

В ДТП на трассе Бишкек — Ош погиб военнослужащий

На трассе Бишкек — Ош в результате ДТП погиб военнослужащий. Об этом 24.kg сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил страны.

Уточняется, что автокатастрофа произошла сегодня примерно в 11.30.

«По предварительным данным, военнослужащий на личном автомобиле выехал на встречную полосу для того, чтобы избежать столкновения с другой машиной. Он врезался в авто, за рулем которого сидел другой военнослужащий. В результате ДТП последний скончался, другой участник аварии в больнице», — сообщили редакции.
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