Убийство таксиста. У обнаруженного мертвым мужчины пропало $10 тысяч

Мужчина, обнаруженный мертвым в багажнике авто на парковке у аэропорта «Манас», — 39-летний Хусан Каримов работал таксистом. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Фото предоставлено сотрудниками правоохранительных органов. 39-летний Хусан Каримов

Уточняется, что мужчина выехал из дома 22 октября на своей машине Honda Accord и не вернулся. По предварительным данным, при себе у него было $10 тысяч.

«Родной брат погибшего написал заявление в милицию. Правоохранители нашли машину на стоянке около аэропорта, а в ней тело мужчины. Денег в автомобиле не обнаружено», — сообщили редакции.