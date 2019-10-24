Ехал на красный. Кыргызстанец на бусе врезался в трамвай в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали водителя маршрутки К-235 Сапарбека Темирбаева, который в вечернее время врезался в трамвай. Об этом сообщили «Новости Петербурга».

В результате ДТП в больницы отправили 15 человек, в том числе двоих детей.

В региональном управлении МВД рассказали, что кыргызстанец стал подозреваемым по уголовному делу о нарушении Правил дорожного движения. Сотрудники петербургского ГСУ СК РФ намерены отправить его в следственный изолятор.

Фото Telegram-канала РУ_ЧП. ДТП с участием кыргызстанца

Уточняется, авария случилась из-за того, что Сапарбек Темирбаев проскочил перекресток на красный сигнал светофора. Перевозчик, компания «Третий парк», пообещал возместить пассажирам полученный ущерб в размере до 2 миллионов рублей.