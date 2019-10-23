19:10
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

По массовой драке с участием кыргызстанцев в России возбуждено 10 уголовных дел

МВД прокомментировало происшествие в Новосибирске. Ранее сообщалось, что в городе у Хилокского рынка произошла массовая драка с использованием травматического оружия.

Отмечается, что полиция арестовала 50 участников драки. «В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений и лиц, совершивших указанные деяния, установлены и задержаны двое граждан России: А.А., 1988 года рождения, уроженец Кара-Суйского района Ошской области, ныне проживающий в Новосибирске, и П.Н., 1990 года рождения, уроженец и житель Новосибирской области. В отношении фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении МВД.

По факту массовой драки в Новосибирске возбуждено уголовное дело.

В общей сложности возбуждено 10 уголовных дел по статьям «Хулиганство» и «Вымогательство».

В ходе расследования выяснилось, что банда А.А. на протяжении длительного времени вымогала деньги у продавцов рынка — выходцев или граждан Кыргызстана. Потерпевшие не обращались в правоохранительные органы, так как боялись за свою жизнь, здоровье и сохранность товара.

Представительство МВД КР совместно с сотрудниками УУР ГУ МВД России по Новосибирской области провели разъяснительную беседу, после чего потерпевшие написали заявления. По ним в ГУ МВД России по Новосибирской области дополнительно возбудили 12 уголовных дел в отношении преступной группы гражданина А.А.

Кроме того, установлены анкетные данные еще 10 лиц, которые входили в преступную группу А.А.

Совместное расследование продолжается. МВД просит граждан Кыргызстана, которые пострадали от противоправных деяний, а также по иным фактам противозаконных действий, совершенных преступной группой гражданина А.А. в Новосибирской области, обращаться в представительство МВД КР в РФ. Анонимность и конфиденциальность гарантируется.
Ссылка:
просмотров: 217
Версия для печати
Популярные новости
В&nbsp;убийстве владельца кафе &laquo;Мадина&raquo; подозревают двух милиционеров В убийстве владельца кафе «Мадина» подозревают двух милиционеров
В&nbsp;Бишкеке мужчина завел девочку в&nbsp;баню и&nbsp;пытался развратить&nbsp;ее В Бишкеке мужчина завел девочку в баню и пытался развратить ее
Без вести пропавшего в&nbsp;Бишкеке бизнесмена убили Без вести пропавшего в Бишкеке бизнесмена убили
В&nbsp;Оше сотрудника туристической милиции обвинили в&nbsp;попытке изнасилования девушки В Оше сотрудника туристической милиции обвинили в попытке изнасилования девушки
Бизнес
&laquo;Альянс Алтын&raquo; приступил к&nbsp;открытым горным работам «Альянс Алтын» приступил к открытым горным работам
Хранение ценностей в&nbsp;сейфовых ячейках &laquo;Бакай Банка&raquo;&nbsp;&mdash; надежно и&nbsp;безопасно Хранение ценностей в сейфовых ячейках «Бакай Банка» — надежно и безопасно
1&nbsp;300+ городов и&nbsp;сел обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! за&nbsp;2019 год 1 300+ городов и сел обеспечены 4G LTE от Мобильного оператора О! за 2019 год
Вертолеты преткновения. Злоключения иностранного инвестора в&nbsp;Кыргызстане Вертолеты преткновения. Злоключения иностранного инвестора в Кыргызстане
23 октября, среда
19:01
Цифра дня. 30 процентов иностранцев-водителей такси в Москве — кыргызстанцы Цифра дня. 30 процентов иностранцев-водителей такси в М...
18:53
В Кара-Куле отчима подозревают в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы
18:47
В бишкекском роддоме умер новорожденный
18:46
Депутат предлагает снизить избирательный порог до 3 процентов
18:38
В России стреляли в уроженца Кыргызстана. После медпомощи он сбежал из больницы