По массовой драке с участием кыргызстанцев в России возбуждено 10 уголовных дел

МВД прокомментировало происшествие в Новосибирске. Ранее сообщалось, что в городе у Хилокского рынка произошла массовая драка с использованием травматического оружия.

Отмечается, что полиция арестовала 50 участников драки. «В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений и лиц, совершивших указанные деяния, установлены и задержаны двое граждан России: А.А., 1988 года рождения, уроженец Кара-Суйского района Ошской области, ныне проживающий в Новосибирске, и П.Н., 1990 года рождения, уроженец и житель Новосибирской области. В отношении фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении МВД.

По факту массовой драки в Новосибирске возбуждено уголовное дело.

В общей сложности возбуждено 10 уголовных дел по статьям «Хулиганство» и «Вымогательство».

В ходе расследования выяснилось, что банда А.А. на протяжении длительного времени вымогала деньги у продавцов рынка — выходцев или граждан Кыргызстана. Потерпевшие не обращались в правоохранительные органы, так как боялись за свою жизнь, здоровье и сохранность товара.

Представительство МВД КР совместно с сотрудниками УУР ГУ МВД России по Новосибирской области провели разъяснительную беседу, после чего потерпевшие написали заявления. По ним в ГУ МВД России по Новосибирской области дополнительно возбудили 12 уголовных дел в отношении преступной группы гражданина А.А.

Кроме того, установлены анкетные данные еще 10 лиц, которые входили в преступную группу А.А.

Совместное расследование продолжается. МВД просит граждан Кыргызстана, которые пострадали от противоправных деяний, а также по иным фактам противозаконных действий, совершенных преступной группой гражданина А.А. в Новосибирской области, обращаться в представительство МВД КР в РФ. Анонимность и конфиденциальность гарантируется.