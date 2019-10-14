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Происшествия

В Новосибирске задержали предполагаемых виновников массовой драки

В Новосибирске милиция задержала предполагаемых виновников массовой драки. Об этом сообщает РИА-Новости.

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В издании отмечают, что массовая драка с использованием травматического оружия у Хилокского рынка в Новосибирске произошла между торговцами и людьми, вымогавшими у них деньги за право торговли.

«Установлено, что конфликт произошел между рыночными торговцами и лицами, вымогающими у них денежные средства за право торговли. Полицейскими были опрошены участники и свидетели происшествия, а также изъяты вещественные доказательства, в том числе записи с камер видеонаблюдения», — говорится в сообщении ГУМВД по Новосибирской области.

Полиция установила и задержала предполагаемого организатора группы вымогателей — 31-летнего ранее неоднократно судимого жителя Новосибирска, а также его 29-летнего сообщника.
 
Напомним, драка произошла 7 октября у Хилокского рынка. Ее причиной называют вымогательство бывшим кыргызстанцем денег у соотечественников. Последние собрались и решили ему отомстить.

По факту массовой драки возбудили уголовное дело. Пятерым пострадавшим оказали медицинскую помощь, двоих госпитализировали.
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