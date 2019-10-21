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Происшествия

По поставкам угля на ТЭЦ Бишкека начато досудебное производство

Начато досудебное производство по компании «КонтактУглеПром». Информацию об этом 24.kg подтвердили в Госкомитете национальной безопасности.

По его данным, дело зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков по статье 233 «Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации» УК КР.

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Отметим, ранее общественный деятель Расул Умбеталиев рассказал журналистам, что дело начато после его неоднократных обращений к президенту, в Генпрокуратуру, ГСБЭП и ГКНБ. Он утверждает, что сейчас проверяется законность поставок угля на ТЭЦ Бишкека.

Напомним, что одним из поставщиков угля для столичной теплоцентрали на осенне-зимний отопительный период 2019-2020 годов выбрано ТОО «КонтактУглеПром». Компания готова поставить 400 тысяч тонн угля марок Д, ДГ и Г за 1 миллиард 27,2 миллиона сомов. Заметим, что изначально на закупку угля «Электрические станции» закладывали 1 миллиард 420 миллионов сомов.
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