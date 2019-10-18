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Происшествия

В Кыргызстане милиция продолжает поиски пропавшей путешественницы из Франции

Милиция продолжает поиски путешественницы из Франции Флорентины Кариер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По ее данным, супруг пропавшей девушки не забирал заявление. Ранее ее знакомые сообщили 24.kg, что Флорентина нашлась в ущелье Барскоон. По их словам, с ними связался мужчина, сообщивший, что видел девушку, которая якобы сказала, что останется в Барскооне.

В ГУВД Бишкека отметили, что по полученной информации, требующей перепроверки, последний раз Флорентину видели в Иссык-Кульской области голосующей на обочине трассы Бишкек — Балыкчи.

Напомним, вчера, 17 октября, знакомые разместили объявление о поиске в социальных сетях. Более недели она не выходила на связь. В последний раз ее видели в Бишкеке 9 октября.
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