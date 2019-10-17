В Бишкеке пропала путешественница из Франции. Друзья просят помощи в поисках

В Бишкеке пропала путешественница из Франции, 25-летняя Флорентина. Сообщение об этом распространяют в социальных сетях.

По словам друзей, она неделю не выходит на связь, а мобильный телефон отключен.

«9 октября она приехала из Оша в Бишкек и планировала поход в горы. Последний раз ее видели 9 октября примерно в 20.00-22.00 рядом с EnglishZone на улице Исанова», — отметили в сообщении.

Особые приметы: рост примерно 160 сантиметров, татуировка в виде птицы под правым ухом и китайский символ сзади на шее.

Владеющих информацией о местонахождении Флорентины просят сообщить по следующим номерам телефонов: 0772831459 (Пьер), 0551812105 (Салтанат) и 102.