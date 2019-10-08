Двое попали в больницу после драки с участием кыргызстанцев в Новосибирске

По факту драки с участием граждан Кыргызстана в Новосибирске возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Вымогательство» УК РФ. Об этом сообщили в представительстве МВД КР в России.

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По их данным, на месте провели все неотложные следственные действия, направленные на раскрытие преступления, отсмотрели видеозаписи камер наружного видеонаблюдения, осмотрели автомашины. Все изъятые вещественные доказательства и предметы приобщили к материалам уголовного дела, назначили экспертизы.

В территориальные органы доставили 25 человек, которых после допроса отпустили. Пятерым пострадавшим оказали медицинскую помощь, двоих госпитализировали.

Правоохранительные органы Новосибирска ищут участников массовой драки для привлечения к уголовной ответственности.