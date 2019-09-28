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Сюжет: Насилие над детьми (275)

Учительницу младших классов школы-гимназии № 64 подозревают в хулиганстве

Учительницу младших классов школы-гимназии № 64 Бишкека подозревают в мелком хулиганстве. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека.

По данным милиции, заявление родителей зарегистрировали в ЕРПП по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках. Ранее 24.kg сообщало, что мама одной из учениц обратилась в Октябрьское РОВД с просьбой принять меры в отношении педагога. Заявительница утверждает, что учительница оскорбляет детей, кричит на них и обзывает тупыми.

Одной из школьниц на фоне стресса стало плохо с сердцем. Назначена досудебная проверка. С инцидентом разбирается и Министерство образования.
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