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Общество
Сюжет: Насилие над детьми (274)

Вы тупые. Учительница начальных классов оскорбляет и унижает детей

Родители учениц четвертого класса школы-гимназии № 64 , что в 8-м микрорайоне Бишкека, пожаловались в милицию и Министерство образования и науки на педагога.

Одна из заявительниц рассказала 24.kg, что учительница неподобающим образом ведет себя с учениками. Кричит на них, обзывает тупыми. Дети испытывают постоянный стресс. Одной девочке стало плохо с сердцем.

«Я забрала своего ребенка и перевела в другой класс, так же поступила и мама девочки, которой стало плохо с сердцем. Ранее эта учительница прямо требовала, чтобы мы забрали своих детей, особенно она невзлюбила мою дочь», — отметила женщина.

По ее словам, родители написали заявление в Октябрьское РОВД. В милиции 24.kg подтвердили, что обращение приняли и начали проверку. 
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