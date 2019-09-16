В результате инцидента на кыргызско-таджикской границе пострадало восемь человек, среди которых ребенок. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе полпреда Баткенской области.
Уточняется, что двое военнослужащих находятся в тяжелом состоянии.
«В результате перестрелки ранены двое военнослужащих, шестеро жителей села Максат, один из которых — 14-летний ребенок. Медики оказывают им помощь на месте, раненых госпитализировали в Лейлекскую территориальную больницу. Состояние пострадавших средней тяжести, они получили осколочные ранения. Военнослужащие получили ранения в голову. Из Баткенской областной больницы в Лейлек направлены хирург, травматолог и реаниматолог. Пострадавшие обеспечены всем необходимым», — сообщили в полпредстве.
В ведомстве отметили, что эвакуация местных жителей не ведется, перестрелка закончилась.
«Некоторые люди добровольно покинули свои дома. Напряжение сохраняется. На месте находятся руководители силовых ведомств, акимы и первый заместитель губернатора Баткенской области Кенеш Салихов», — сообщили в полпредстве.
Напомним, сегодня в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. В результате инцидента один военнослужащий погиб.