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Сюжет: Приграничные конфликты (165)

Конфликт на границе. Ранены восемь человек, один из них — ребенок

В результате инцидента на кыргызско-таджикской границе пострадало восемь человек, среди которых ребенок. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе полпреда Баткенской области.  

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Уточняется, что двое военнослужащих находятся в тяжелом состоянии.

«В результате перестрелки ранены двое военнослужащих, шестеро жителей села Максат, один из которых — 14-летний ребенок. Медики оказывают им помощь на месте, раненых госпитализировали в Лейлекскую территориальную больницу. Состояние пострадавших средней тяжести, они получили осколочные ранения. Военнослужащие получили ранения в голову. Из Баткенской областной больницы в Лейлек направлены хирург, травматолог и реаниматолог. Пострадавшие обеспечены всем необходимым», — сообщили в полпредстве.

В ведомстве отметили, что эвакуация местных жителей не ведется, перестрелка закончилась.

«Некоторые люди добровольно покинули свои дома. Напряжение сохраняется. На месте находятся руководители силовых ведомств, акимы и первый заместитель губернатора Баткенской области Кенеш Салихов», — сообщили в полпредстве.

Напомним, сегодня в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. В результате инцидента один военнослужащий погиб.
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