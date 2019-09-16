Конфликт на границе. Дорогу в село Максат заблокировала милиция

Дорогу в село Максат Лейлекского района заблокировала милиция. Об этом сообщают жители села Кулунду.

Читайте по теме На кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Есть раненые

По их данным, сельчане готовы принять жителей Максата, которые покидают свои дома из-за перестрелки на границе.

«Мы хотели пойти на подмогу в Максат. Но дорогу заблокировали. Тут в Кулунду находится замминистра ВД, никого не пускают в ту сторону», — заявили местные жители.

По некоторым данным, в городе Исфане срочно собирается руководство района.

Аким Лейлека не доступен для комментариев.

В Погранслужбе сообщили, что во время конфликта на границе убит один военнослужащий.