Конфликт на границе. Дорогу в село Максат заблокировала милиция

Дорогу в село Максат Лейлекского района заблокировала милиция. Об этом сообщают жители села Кулунду.
покидают свои дома из-за перестрелки на границе.
«Мы хотели пойти на подмогу в Максат. Но дорогу заблокировали. Тут в Кулунду находится замминистра ВД, никого не пускают в ту сторону», — заявили местные жители.
По некоторым данным, в городе Исфане срочно собирается руководство района.
Аким Лейлека не доступен для комментариев.
В Погранслужбе сообщили, что во время конфликта на границе убит один военнослужащий.