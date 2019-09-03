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Происшествия

В Кыргызстане увеличилось количество ДТП

В Кыргызстане увеличилось количество ДТП. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции заявил вице-премьер-министр Жениш Разаков.

По его словам, всего за семь месяцев 2019 года зарегистрировали 3 тысячи 492 ДТП. По сравнению с 2018-м их количество увеличилось на 1,6 процента.

«В том году в ДТП погибли 308 человек, пострадали 5 тысяч 532. С марта этого года в Бишкеке и Чуйской области начали действовать камеры видеофиксации по проекту «Безопасный город», поэтому показатель аварий в этих регионах снизился на 50 процентов», — сказал Жениш Разаков.

Он отметил, что рост ДТП подтверждает слабую профилактическую работу. По итогам года правительство рассмотрит ответственность руководителей соответствующих служб.
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