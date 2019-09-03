Грабеж матери Мирбека Атабекова. Адвокат заявляет о пытках подозреваемого

Задержанного по факту грабежа матери Мирбека Атабекова пытали сотрудники Октябрьского УВД Бишкека. Об этом 24.kg сообщила адвокат Назира Абдумуминова.

По ее словам, у подозреваемого есть алиби — в день грабежа он находился на мероприятии в селе Бостери.

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«Обыск автомобиля моего подзащитного провели незаконно. Кроме того, его в качестве свидетеля продержали в наручниках почти сутки, задержав в одном из кафе Каракола. Есть видео, где подозреваемый запечатлен на мероприятии в день, когда был грабеж. Кроме того, есть справка из БНИЦТиО о наличии телесных повреждений у задержанного», — сказала Назира Абдумуминова.

Напомним, в мае неизвестные ограбили дом матери певца Мирбека Атабекова. Грабители украли $60 тысяч и золотые украшения.