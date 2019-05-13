12:00
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Бишкеке неизвестные ограбили дом матери певца Мирбека Атабекова

В Бишкеке неизвестные ограбили дом матери известного певца Мирбека Атабекова. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Неизвестные украли $60 тысяч. В ГУВД столицы подтвердили информацию.

По данным ведомства, 6 мая в УВД Октябрьского района обратилась гражданка А.Д. Она просила принять меры в отношении неизвестных, которые ворвались в ее дом в масках и украли крупную сумму денег.

«В заявлении потерпевшая указала, что в ночь с 5 на 6 мая примерно в 01.45 неизвестные ворвались к ней в дом, украли $60 тысяч и золотые изделия», — отметили в ГУВД.

Милиция проводит оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых в совершении преступления.
Ссылка:
просмотров: 402
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержали пятерых парней, которые избивали и грабили граждан
Задержан подозреваемый в разбойных нападениях на магазины в Бишкеке
В Бишкеке неизвестные избили кассира и ограбили магазин
В Сузакском районе двое неизвестных ограбили женщину. Их задержали в Бишкеке
В Кара-Куле трое парней ограбили водителя. Среди разбойников несовершеннолетний
Разбой в Беш-Кунгее. Милиция объявила в розыск подозреваемых
Разбой силовиков в Кадамджае. Обвиняемые получили по восемь лет условно
Разбой в Беш-Кунгее. Потерпевшие находятся в тяжелом состоянии
В Бишкеке у иностранца, угрожая пистолетом, отобрали деньги и телефон
Заклеили рты, связали. В Базар-Коргоне милиция задержала подозреваемых в разбое
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке член ОПГ попался на&nbsp;мошенничестве с&nbsp;iPhone В Бишкеке член ОПГ попался на мошенничестве с iPhone
Австралийский пилот потерял сознание, и&nbsp;самолет 40&nbsp;минут летел самостоятельно Австралийский пилот потерял сознание, и самолет 40 минут летел самостоятельно
Освобождение Азиза Батукаева. Врача ГСИН водворили в&nbsp;СИЗО-1 Освобождение Азиза Батукаева. Врача ГСИН водворили в СИЗО-1
В&nbsp;Бишкеке задержали мужчину, который взял в&nbsp;аренду машину и&nbsp;продал&nbsp;ее В Бишкеке задержали мужчину, который взял в аренду машину и продал ее
Бизнес
Заботьтесь о&nbsp;балансе близких с&nbsp;приложением &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Заботьтесь о балансе близких с приложением «Мой О!»
Как отправить и&nbsp;получить перевод в&nbsp;Кыргызстане Как отправить и получить перевод в Кыргызстане
С&nbsp;7&nbsp;июня 2019 года открывается регулярный рейс по&nbsp;маршруту Ош&nbsp;&mdash; Алматы С 7 июня 2019 года открывается регулярный рейс по маршруту Ош — Алматы
Халык Банк поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы! Халык Банк поздравил ветеранов с Днем Победы!