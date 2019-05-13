В Бишкеке неизвестные ограбили дом матери певца Мирбека Атабекова

В Бишкеке неизвестные ограбили дом матери известного певца Мирбека Атабекова. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Неизвестные украли $60 тысяч. В ГУВД столицы подтвердили информацию.

По данным ведомства, 6 мая в УВД Октябрьского района обратилась гражданка А.Д. Она просила принять меры в отношении неизвестных, которые ворвались в ее дом в масках и украли крупную сумму денег.

«В заявлении потерпевшая указала, что в ночь с 5 на 6 мая примерно в 01.45 неизвестные ворвались к ней в дом, украли $60 тысяч и золотые изделия», — отметили в ГУВД.

Милиция проводит оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых в совершении преступления.