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Поиски пропавших альпинистов из Казахстана на пике Победы возобновили

В Кыргызстане возобновили поиски пропавших альпинистов из Казахстана. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета по чрезвычайным ситуациям МВД.

«Сегодня в 08.40 борт Ми-171 Казавиаспаса КЧС МВД РК вылетел из альпинистского лагеря «Каркара» Алматинской области в Кыргызскую Республику на пик Победы для проведения поисковых работ с воздуха с применением тепловизоров. В горах наблюдается ясная погода», — сообщил официальный представитель КЧС МВД Нурсултан Нурахметов.

В пресс-службе Министерства обороны РК изданию сообщили, что казахстанские военные совершили 14 облетов над пиком Победы в поисках пропавших альпинистов.

«Поиски вели на высоте от 5,1 тысячи до 6 тысяч метров. Максимальное приближение к склону — 70 метров. По словам руководителя поисково-спасательной операции Василия Пивцова, визуальный осмотр, а также осмотр с использованием тепловизоров результатов не дали. Никаких признаков живых людей или тел обнаружено не было», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пешая операция нецелесообразна, так как в районе сохраняется опасность схода лавин. Это представляет большую угрозу и риск для людей, которые выйдут на маршрут. Военные находятся в лагере «Каркара».

Напомним, пропавших в горах Тянь-Шаня алматинских альпинистов Мурата Отепбаева и Андрея Корнеева ищут с 19 августа. Последний раз на связь они вышли 16 августа. Тогда сообщили о гибели третьего участника восхождения — Александра Чечулина.

Федерация альпинизма Алматы признала, что шансов найти живыми казахских альпинистов Мурата Отепбаева и Андрея Корнеева на пике Победы в Кыргызстане нет.
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