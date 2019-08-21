Шансов найти живыми казахских альпинистов на пике Победы в Кыргызстане нет

Шансов найти живыми казахских альпинистов Мурата Отепбаева и Андрея Корнеева на пике Победы в Кыргызстане нет. Об этом сообщила Федерация альпинизма Алматы на официальной странице в Facebook.

В федерации отметили, что полномасштабным спасательным работам мешает сложная погодная обстановка на маршруте.

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20 августа вертолет выполнил восемь виражей, внимательно обследовав склон от перевала Дикий, особенно тщательно проверил район возможного спуска альпинистов. Последние осмотры с вертолета проводили совместно с альпинистами Казахстана и Кыргызстана, МЧС, Минобороны, Федерации альпинизма и скалолазания и турфирмы «Ак-Сай Тревел».

«С сожалением вынуждены признать, что шансов найти живыми Мурата Отепбаева и Андрея Корнеева нет. Несмотря на это, завтра казахстанский вертолет совершит еще один контрольный облет, после этого поисково-спасательные работы прекратят», — отметили в федерации.

О смерти третьего альпиниста Александра Чечулина группа сообщила 16 августа, когда в последний раз вышла на связь. Его тело осталось на высоте 6 тысяч 900 метров, Мурат Отепбаев и Андрей Корнеев продолжили спуск вниз. С учетом погодных условий он должен был занять не менее четырех дней.

В федерации отметили, что Александр Чечулин, Мурат Отепбаев и Андрей Корнеев – альпинисты с большим стажем (более 10 лет) и опытом восхождений на семитысячники.