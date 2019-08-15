13:22
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В России пассажирский самолет столкнулся с птицами и сел на кукурузном поле

Фото © Пресс-служба МЧС России по московской области/ТАСС. Самолет «Уральских авиалиний»

Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» сегодня утром совершил аварийную посадку в районе аэропорта «Жуковский» после возгорания двигателя при взлете. Об этом сообщил ТАСС.

«Пострадавших, по предварительным данным, нет», — заявил источник агентства. Информацию об отсутствии пострадавших подтвердили в МЧС.

Самолет следовал в Симферополь.

Гендиректор авиаперевозчика Сергей Скуратов сообщил, что оба двигателя самолета отключились из-за попадания в них птиц.

Фото BAZA. Самолет «Уральских авиалиний»

«Аварийная посадка при взлете в «Жуковском», причина — попадание птиц в оба двигателя. Двигатели выключились, экипаж произвел посадку в километре от полосы», — сказал он.

Ранее источник ТАСС сообщил, что двигатель загорелся из-за попадания туда птицы. Собеседник заявил, что самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

На борту находились 234 человека, включая 7 членов экипажа.
Ссылка:
просмотров: 743
Версия для печати
Материалы по теме
Военный самолет рухнул на жилые дома в Пакистане. Погибли 19 человек
У Boeing 737 Mах новая проблема. Вернется ли самолет в небо — неизвестно
Два немецких истребителя столкнулись в воздухе. Один пилот погиб
Boeing не планировал исправлять ошибку в системе лайнера 737 MAX до 2020 года
Крушение вертолета в Нью-Йорке записали на видео
Австралийский пилот потерял сознание, и самолет 40 минут летел самостоятельно
Кыргызстанцев среди погибших и пострадавших в авиакрушении в Москве нет
Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования главе России в связи с авиакрушением
В результате авиакатастрофы в Москве погиб 41 человек
Американский самолет-прототип стелс-бомбардировщиков разбился в тюремном дворе
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке подозреваемый в&nbsp;изнасиловании девочки выпрыгнул из&nbsp;окна третьего этажа В Бишкеке подозреваемый в изнасиловании девочки выпрыгнул из окна третьего этажа
Осужденный из&nbsp;ИУ &#8470;&nbsp;1&nbsp;звонил соратникам Атамбаева и&nbsp;интересовался событиями Осужденный из ИУ № 1 звонил соратникам Атамбаева и интересовался событиями
В&nbsp;Джалал-Абадской области задержана крупная партия героина В Джалал-Абадской области задержана крупная партия героина
В&nbsp;Токмаке задержан помощник прокурора города В Токмаке задержан помощник прокурора города
Бизнес
Еще 60&nbsp;отдаленных населенных пунктов Кыргызстана подключены к&nbsp;сети 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Еще 60 отдаленных населенных пунктов Кыргызстана подключены к сети 4G LTE от О!
&laquo;Бакай Банк&raquo; установил первое уличное пианино в&nbsp;Бишкеке для всех желающих «Бакай Банк» установил первое уличное пианино в Бишкеке для всех желающих
Elite House никогда не&nbsp;оставляет дольщиков без внимания Elite House никогда не оставляет дольщиков без внимания
Лето на&nbsp;Иссык-Куле на&nbsp;высоких скоростях с&nbsp;тарифом &laquo;Сонун&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Лето на Иссык-Куле на высоких скоростях с тарифом «Сонун» от Кыргызтелекома