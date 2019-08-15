В России пассажирский самолет столкнулся с птицами и сел на кукурузном поле

Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» сегодня утром совершил аварийную посадку в районе аэропорта «Жуковский» после возгорания двигателя при взлете. Об этом сообщил ТАСС.
«Пострадавших, по предварительным данным, нет», — заявил источник агентства. Информацию об отсутствии пострадавших подтвердили в МЧС.
Самолет следовал в Симферополь.
Гендиректор авиаперевозчика Сергей Скуратов сообщил, что оба двигателя самолета отключились из-за попадания в них птиц.
«Аварийная посадка при взлете в «Жуковском», причина — попадание птиц в оба двигателя. Двигатели выключились, экипаж произвел посадку в километре от полосы», — сказал он.
Ранее источник ТАСС сообщил, что двигатель загорелся из-за попадания туда птицы. Собеседник заявил, что самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
На борту находились 234 человека, включая 7 членов экипажа.