В России пассажирский самолет столкнулся с птицами и сел на кукурузном поле

Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» сегодня утром совершил аварийную посадку в районе аэропорта «Жуковский» после возгорания двигателя при взлете. Об этом сообщил ТАСС.

«Пострадавших, по предварительным данным, нет», — заявил источник агентства. Информацию об отсутствии пострадавших подтвердили в МЧС.

Самолет следовал в Симферополь.

Гендиректор авиаперевозчика Сергей Скуратов сообщил, что оба двигателя самолета отключились из-за попадания в них птиц.

Фото BAZA. Самолет «Уральских авиалиний»

«Аварийная посадка при взлете в «Жуковском», причина — попадание птиц в оба двигателя. Двигатели выключились, экипаж произвел посадку в километре от полосы», — сказал он.

Ранее источник ТАСС сообщил, что двигатель загорелся из-за попадания туда птицы. Собеседник заявил, что самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

На борту находились 234 человека, включая 7 членов экипажа.