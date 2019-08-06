На Иссык-Куле 12-летний мальчик погиб после катания на «банане»

В Бостери мальчик скончался после катания на «банане». Информацию об этом 24.kg подтвердили в УВД Иссык-Кульской области.

По его данным, 12-летний мальчик ударился головой о мотор катера, который тянет аттракцион, когда тот резко повернул. Трагедия произошла вчера, 5 августа, примерно в 14.00 на пляже пансионата «Мурок» в селе Бостери.

Мальчика сразу же доставили в больницу Чолпон-Аты. Он скончался в отделении реанимации, не приходя в сознание. Известно, что подросток приехал из Бишкека, отдыхал с семьей в частном секторе.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП. Госэкотехинспекция должна проверить, соблюдалась ли техника безопасности, на основании заключения примут решение об ответственности», — отметили в УВД.